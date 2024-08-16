Лагерь при школе № 1 в Лосино-Петровском закрыл последнюю смену в этом году

Развлекательное мероприятие «Движение — это жизнь» в рамках проекта «Культура для школьников» прошло в лагере при школе № 1 в Лосино-Петровском. Так ребята закрыли последнюю смену в этом году.

По словам школьников, в лагере царило веселье. Каждая смена была наполнена интересными событиями и мероприятиями. Вожатые научили детей дружить, уважать друг друга и ценить.

Последняя развлекательная программа «Движение — это жизнь» прошла 12 августа. На закрытии смены вспомнили все самое лучшее и попрощались до следующего года. Весь педагогический состав поблагодарили за причастность к проекту.

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