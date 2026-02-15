В Домодедове готовится к запуску новая котельная

В г.о. Домодедово на территории Шубино-2 завершается подготовка к запуску новой котельной. Объект представляет собой блочно-модульное здание площадью около 60 квадратных метров, внутри которого размещены три котла.

Новая котельная будет работать на природном газе и иметь мощность 1,5 мегаватта. Сейчас территорию отапливает угольная котельная, которая уже устарела морально и технически.

Руководитель подрядной организации «Теплопорт» Максим Кувалов пояснил, что строительная готовность объекта составляет около 80%. Все основное оборудование уже установлено, осталось проложить коммуникации — газопровод, водоснабжение и электросети. Котельная будет полностью автоматизированной: контроль за ее работой обеспечат датчики, а наблюдать за показателями будет диспетчер.

Ввод объекта в эксплуатацию планируется до начала отопительного сезона 2026 года. Для жителей переход на новую котельную пройдет практически незаметно. По словам Максима Кувалова, отключение горячей воды и отопления потребуется всего на один день, чтобы перенаправить ресурсы со старой котельной на новую.