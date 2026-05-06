Выставку о Великой Отечественной войне откроют в усадьбе Кривякино в Воскресенске

9 мая в Главном доме усадьбы Кривякино городского округа Воскресенск начнет работу историко-документальная выставка «Во славу Родины. Ключ победы». Она посвящена творчеству советского фотокорреспондента Анатолия Егорова, который работал в красноармейской газете «Во славу Родины».

Выставка представит уникальные фотографии, сделанные Анатолием Егоровым во время Великой Отечественной войны. Экспозиция охватывает ключевые моменты войны: от трагических дней осажденной Одессы до победоносного освобождения городов Европы.

Одной из самых значимых фотографий выставки является снимок, сделанный во время допроса плененного генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса после капитуляции Сталинграда. Также на выставке будет представлен подлинный ключ от Рейхстага, который Анатолий Егоров привез на Родину как символ победы над врагом.

Выставка будет открыта до 24 мая. Подробную информацию о времени работы экспозиции и билетах можно найти на странице парка усадьбы Кривякино в ВКонтакте.