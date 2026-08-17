В гимназии в Одинцове составили подборку фильмов для выбора профессии

В Гимназии имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа подготовили подборку фильмов, которые помогут детям определиться с будущей профессией. Фильмы рассказывают о людях, нашедших свое призвание, и вдохновляют на стремление к самореализации.

Среди рекомендованных к просмотру:

- «Одаренная» (2017) — история о девочке-вундеркинде, которая учится находить баланс между учебой и детством, занимаясь тем, что ей действительно нравится. - «Ученик чародея» (2010) — фильм показывает, что даже точные науки, такие как химия, физика и биология, могут стать настоящим волшебством. - «Октябрьское небо» (1999) — вдохновляющая история о школьнике из шахтерского городка, который увлекся ракетостроением после запуска первого спутника. - «Каникулы Кроша» (1980) — советский фильм о подростке, который открывает для себя мир реставрации и археологии, расследуя странное дело. - «Чудо» (2017) — история о пятикласснике с редким генетическим заболеванием, который находит свое призвание через любовь к науке и дружбу в обычной школе.

Эти фильмы предназначены для семейного просмотра и могут послужить дополнительным инструментом для обсуждения с детьми вопросов выбора будущей профессии.