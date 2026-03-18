В гимназии в Мытищах прошел мастер-класс по выпечке кексов для третьеклассников

18 марта в Гимназии №16 города Мытищи прошел интерактивный мастер-класс по выпеканию кексов для учащихся третьего класса. Организаторами мероприятия выступили операторы питания из Союза развития социального питания (СоюзСоцПит), как информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Мастер-класс был нацелен на приобщение школьников к культуре питания, формирование полезных привычек, приобретение навыков приготовления пищи и умение работать в команде. Кроме того, мероприятие должно было познакомить детей с профессией повара и историей кулинарных традиций.

Технолог оператора питания СоюзСоцПита Оксана Соколовская в ходе живого общения рассказала школьникам об истории создания кексов, важности выбора качественных продуктов и основах кулинарного мастерства. Она подчеркнула: «Использование полезных и натуральных ингредиентов является залогом здоровья».

Ребята под руководством профессионалов освоили тонкости приготовления теста, научились правильно формировать, выпекать и украшать кексы цветной глазурью. В конце мероприятия учащимся вручили сертификаты юных кулинаров.

Проект стартовал в Подмосковье в 2026 году. Мероприятия уже прошли в Мытищах, Балашихе и Серпухове. Инициатива направлена на формирование культуры питания и популяризацию здорового образа жизни среди детей и подростков.