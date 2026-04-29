Гимназию Ушинского в Клину капитально отремонтируют к сентябрю

В городском округе Клин на Бородинском проезде, 28, продолжается капитальный ремонт основного корпуса Гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского. По сообщению пресс-службы Министерства строительного комплекса Подмосковья, строительная готовность объекта уже превышает 40%.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«В настоящее время на площадке больше 60 человек, пять единиц техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут общестроительные и отделочные работы, занимаются ремонтом фасада и кровли, осуществляют монтаж инженерных коммуникаций», — сообщает пресс-служба ведомства.

В школе 1964 года постройки площадью более 4 тысяч квадратных метров обновят фасад и кровлю, заменят все инженерные сети и сантехническое оборудование. Также установят системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Работы затронут все внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Пройдут работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.