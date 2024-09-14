День открытых дверей прошел в центре образования «IT-куб» в Подольске

В Подольске состоялся день открытых дверей в центре цифрового образования детей «IT-куб», расположенном на базе инновационного корпуса гимназии имени Подольских курсантов. Мероприятие ознаменовалось торжественным приемом и посвящением 400 новых обучающихся, которые стали полноправными воспитанниками центра.

Директор гимназии и депутат Совета депутатов Наталья Квашенникова выступила с приветственным словом, пожелав ребятам достигать высоких результатов в области информационных технологий.

На мероприятии присутствовали ребята, их родители и педагоги, которые дали официальный старт работе центра «IT-куб». Для гостей выступили творческие коллективы гимназии, создавая атмосферу праздника и вдохновения.

Руководитель центра цифрового образования Никита Мельник познакомил участников с педагогами и обозначил планы работы на предстоящий учебный год.

«В зале царила атмосфера тепла и любви. В этом году мы принимаем в свою айти-семью более 400 учеников! И это не предел», — добавила Квашенникова.

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