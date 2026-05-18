В гимназии Одинцовского городского округа пройдет книжный фестиваль

Гимназия им. Е. М. Примакова

30 мая в Гимназии имени Е. М. Примакова Одинцовского городского округа состоится ежегодный книжный фестиваль «Время читать кино!». Об этом информирует пресс-служба Министерства образования Московской области.

Тема фестиваля — взаимосвязь литературы и кинематографа. Участники обсудят истории, которые существуют одновременно в виде книг и фильмов.

В программе запланированы встречи с авторами и мастер-классы. Гости смогут посетить живые беседы о литературе и чтении, а также посетить ярмарку книг с новинками и изданиями, проверенными временем.

Организаторы подчеркивают, что привитие любви к чтению в школьные годы играет важную роль в формировании учебных и познавательных навыков.

Вход на фестиваль свободный. Адрес: деревня Раздоры, Одинцовский городской округ, Московская область, улица Утренняя, дом 1, индекс 143082.