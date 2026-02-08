В гимназии №6 городского округа Солнечногорск активно строится новый корпус

На стройплощадке нового корпуса гимназии №6 в городском округе Солнечногорск полным ходом идут работы. Объект готов уже на 80%, и строители выходят на завершающий этап. Сейчас здесь трудятся десятки специалистов: отделочники, инженеры по вентиляции и водоснабжению, электромонтажники.

Внутри здания идет чистовая отделка: стены шпаклюют и красят, укладывают плитку. Параллельно с этим монтируют системы водоснабжения и вентиляции, готовят к запуску необходимое оборудование. Скоро специалисты приступят к установке мебели — в классы уже завезли первую партию, а для столовой ожидают поставку столов и стульев в ближайшее время.

Фасадные работы выполнены почти полностью. Осталось лишь завершить отделку цоколя, которая будет закончена весной после укладки асфальта. Новый корпус, строящийся по инициативе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, рассчитан на 300 учеников. Его ввод в эксплуатацию в 2026 году позволит гимназии полностью перейти на обучение в одну смену.