Гимназию №5 в Дзержинском капитально отремонтируют в этом году

В Дзержинском на улице Томилинской, дом 9, активно идет капитальный ремонт здания Гимназии №5. Готовность объекта достигла 60%. Строители проводят фасадные работы, монтируют окна, занимаются отделкой помещений и благоустройством прилегающей территории.

Капитальный ремонт осуществляется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Проект стал частью национального проекта «Молодежь и дети».

Трехэтажное здание, построенное в 1989 году, ждет полное обновление — от крыши до внутренних инженерных систем. Специалисты уже демонтировали старые конструкции, ведут замену оконных блоков и инженерных сетей, устанавливают новые двери и осветительные приборы. Также запланированы фасадные и кровельные работы.

Масштабная модернизация ожидает пищеблок с установкой нового оборудования. Входная группа также будет обновлена. На пришкольной территории проведут благоустройство и озеленение. Для школы закупят новую мебель и оборудование.

Завершить все работы планируется в августе 2026 года. Следующий День знаний ученики Гимназии отметят в полностью обновленном здании.