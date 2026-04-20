В гимназии №5 города Дзержинского завершается капитальный ремонт

В городе Дзержинский впервые с 1989 года проводится капитальный ремонт здания гимназии №5, расположенного на улице Томилинской. Зданию уже 37 лет, и к сентябрю 2026 года его полностью обновят. Первого сентября в стенах гимназии будут учиться 1234 ребенка.

Строители выполнили уже больше половины объема работ. На площадке трудятся более 150 человек и 6 единиц техники, а также 8 инженеров.

Старый интерьер демонтирован полностью, установлены новые окна, а кровля практически готова. Сейчас рабочие монтируют каркасные перегородки, приступили к черновой зашивке стен и скоро начнут финишную отделку.

Активно ведутся работы по инженерным системам: слаботочные сети, вентиляция, электрика, сантехника. Наружные сети практически завершены, начался монтаж вентиляционного оборудования.

Отделочные работы идут полным ходом: стены готовят под покрытие. Внутренний дворик и спортивное ядро ждет комплексное благоустройство: беговые дорожки, силовой блок, высадка деревьев и клумб.

После завершения ремонта ученики Дзержинского получат современно оснащенную гимназию с актовым залом, тремя спортивными залами и бассейном. Также в здании предусмотрен пищеблок полного цикла.

Срок завершения работ — август 2026 года, чтобы 1 сентября двери гимназии распахнулись для школьников.