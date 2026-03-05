В гимназии №23 в Химках идет капитальный ремонт

В микрорайоне Сходня городского округа Химки на улице Тюкова, дом 8, продолжается капитальный ремонт гимназии №23. Сейчас рабочие устанавливают вентилируемый фасад, проводят электрику и инженерные коммуникации.
Готовность объекта составляет 18%. Ход капитального ремонта проверили депутат Госдумы Ирина Роднина и депутаты городского округа Химки Сергей Малиновский и Руслан Шаипов.
По словам руководителя управления строительства Романа Глаголева, ремонт идет по графику. Ввести здание в эксплуатацию планируют 1 сентября 2026 года. Администрация округа и Совет депутатов Химок держат процесс на строгом контроле, чтобы школа встретила учеников в обновленном виде.
