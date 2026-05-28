В гимназии №23 в Химках идет капитальный ремонт

В микрорайоне Сходня городского округа Химки на улице Тюкова, 8 проходит масштабный капитальный ремонт корпуса гимназии №23. Площадь здания превышает 2300 квадратных метров, а после завершения работ здесь будут учиться 868 учеников.

Демонтажные работы уже полностью завершены: старые стены, полы и коммуникации вывезли. Фасад здания почти готов, осталось нанести последние штрихи. Параллельно ведутся кровельные работы и внутренняя отделка: меняют проводку, устанавливают новую вентиляцию, прокладывают слаботочные сети.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский осмотрел объект и отметил, что график соблюдается, а качество работ находится на высоком уровне. Он подчеркнул, что ремонт гимназии — значимая инициатива для местных жителей.

Директор гимназии Олеся Климачева выразила свои эмоции по поводу строительства. Для нее это одна из самых волнующих строек, поскольку здесь учатся ее воспитанники. Вместе с комиссией из родителей и депутатов она регулярно посещает площадку, чтобы следить за прогрессом.

Сдать объект планируют до июля 2026 года. Школьники получат современное и комфортное образовательное пространство. Это будет не просто ремонт, а новая жизнь старой школы.