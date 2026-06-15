В гимназии №2 в Красногорске завершается капитальный ремонт
В Красногорске продолжается капитальный ремонт гимназии №2. По данным на 15 июня, работы выполнены более чем на 62%. На площадке трудятся 58 рабочих, два инженера и задействовано три единицы техники. Ремонтные работы идут в соответствии с графиком.
Начальник участка Григорий Чабан рассказал, что строители заканчивают с фасадом — утепляют и штукатурят по технологии «мокрый фасад». Окна и двери уже почти везде установлены. Внутри здания ведется финишная отделка: красят стены, кладут керамогранит, монтируют подвесные потолки. Параллельно завершают инженерные системы — тянут кабели, устанавливают электрику и слаботочку, монтируют вентиляцию. На этой неделе строители приступят к благоустройству территории.
Открыть обновленную гимназию планируют к 1 сентября.