В гимназии №2 в Красногорске завершается капитальный ремонт

В Красногорске продолжается капитальный ремонт гимназии №2. По данным на 15 июня, работы выполнены более чем на 62%. На площадке трудятся 58 рабочих, два инженера и задействовано три единицы техники. Ремонтные работы идут в соответствии с графиком.