В гимназии № 17 в Королеве продолжается капитальный ремонт дошкольного отделения

В дошкольном отделении гимназии №17 на проспекте Королева в городе Королев продолжаются масштабные работы по капитальному ремонту. Строители завершили демонтаж старых покрытий — кровли, фасада, стен, потолков и полов. Также закончено утепление кровли и перекрытие всех кронштейнов на фасаде. Сейчас фасад готовят к итоговому покрытию из металлокассет трех цветов.

Начальник участка Владимир Боронзенцев рассказал, что внутри здания полностью выполнена стяжка полов и оштукатурены стены. На обоих этажах установлены радиаторы отопления, смонтированы крепежи на потолке для системы вентиляции. Ведутся работы по электрике и подготовка пожарных лестниц со второго этажа для обеспечения безопасности.

На территории детского сада работает экскаватор, который копает траншею для перекладки наружных сетей канализации и водопровода. Ежедневно на объекте задействовано около 30 человек.

Совсем скоро рабочие приступят к итоговой отделке помещений — покраске стен, укладке линолеума и другим финишным работам. Объект планируется сдать уже в этом году.

Помимо ремонта самого здания, будет выполнено и благоустройство прилегающей территории: заасфальтируют дорожки, установят новые детские площадки и малые архитектурные формы.

Ремонт проводится по государственной программе Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры».