В гимназии № 11 города Дубны идет ремонт

В гуманитарно-эстетической гимназии №11 города Дубны полным ходом идут ремонтные работы. Их делают шефы из особой экономической зоны «Дубна». Образовательное учреждение почти десять лет находится под их патронажем.

Средства на ремонт выделяются из Фонда содействия развитию особой экономической зоны, образования, науки, экологии, спорта и культуры. Фонд был основан четыре года назад для оказания поддержки детям, ветеранам, проведения социальных акций.

Ремонтные работы будут окончены к началу учебного года. В классах планируется обновить стены и напольное покрытие, сделать новый подвесной потолок, установить новые дверные блоки и окна, заменить систему освещения, электрику и сантехнику. Заказаны новые парты и стулья, жалюзи, бризеры (рекуператоры воздуха), классные доски, компьютеры и мониторы.

«Сегодня в особой экономической зоне 150 инвесторов, и ежегодно нашу команду пополняют еще порядка 15 новых высокотехнологичных компаний, — комментирует директор Фонда «ОЭЗ Дубна» Егор Круглов. — Помощь подшефной гимназии — это социальная ответственность бизнеса перед обществом, инвестиции в талантливую молодежь, которые обязательно окупятся».

Директор Фонда также выразил благодарность руководству и коллективам компаний «Ядро Фаб Дубна», «ЭНКОР», «АЛТЕГРА», «Аргументум Фарма», «Нутришн Фарм», «Востокмаш».

Кроме того, на средства Фонда будет отремонтирована входная группа здания, заменено освещение и декоративная подсветка.

Также выделены муниципальные средства для реализации проекта в рамках программы «Открытый стадион». Большая спортивная площадка школы будет отремонтирована и обустроена в соответствии со всеми современными требованиями и запросами учащихся. Кроме того, запланировано обновить сеть пешеходных дорожек на территории гимназии.