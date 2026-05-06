В гимназии №23 в Сходне идет капитальный ремонт

В Химках, на улице Тюкова, дом 8, продолжается капитальный ремонт корпуса № 1 гимназии № 23. Специалисты начали устанавливать плитку в туалетах и на лестнице. На данный момент общая строительная готовность объекта составляет 60 %.

Ремонт в корпусе на улице Тюкова начался в октябре 2025 года. Здание, построенное в 1958 году, морально устарело и нуждается в обновлении. Специалисты установят новые двери и окна, положат новое напольное покрытие. Также в корпусе заменят инженерные коммуникации и сантехнику, занесут новую мебель и технику, обновят входные группы. Сейчас на объекте активно ведутся отделочные и кровельные работы.

Завершить капитальный ремонт здания планируют в июле 2026 года. В сентябре в обновленную гимназию вернутся более 550 учеников.