В гимназии № 23 в Химках идет капитальный ремонт

В микрорайоне Сходня на улице Тюкова в подмосковных Химках продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23. Строительная готовность объекта достигла 70 %.

Работы выполняются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и соответствуют целям национального проекта «Молодежь и дети».

На данный момент на объекте ведутся отделочные работы, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство прилегающей территории. Команда художника Алексея Шилова создает уникальные росписи на стенах гимназии, вдохновляясь культурными кодами Химок.

Общая площадь здания составляет 2 307 квадратных метров. В ходе ремонта будет обновлена фасадная часть, кровля, внутренняя отделка, входные группы, инженерные сети и сантехника. Также планируется закупка новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной гимназии запланировано на 1 сентября 2026 года.