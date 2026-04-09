Гимназию № 23 в Химках капитально отремонтируют в этом году

В микрорайоне Сходня города Химки продолжается капитальный ремонт основного корпуса гимназии № 23. Согласно информации, предоставленной пресс-службой министерства строительного комплекса Московской области, на объекте уже выполнено более половины запланированных работ.

«На объекте работают 60 человек, 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы, осуществляется ремонт кровли и фасада, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщила пресс-служба ведомства.

Проект предусматривает обширный спектр работ: от обновления фасада и кровли до внутренних отделочных работ и монтажа новых инженерных коммуникаций. Кроме того, в гимназии заменят все сантехническое оборудование и закупят новую мебель.

Капитальный ремонт проводится в рамках государственной программы по обновлению социальной инфраструктуры Подмосковья, которая соответствует задачам нацпроекта «Молодежь и дети».

Открытие обновленного здания школы запланировано на 1 сентября 2026 года.