Гимназию № 2 в Красногорске капитально отремонтируют к сентябрю

В Красногорске продолжается капитальный ремонт гимназии № 2, расположенной на улице Кирова. По сообщению пресс-службы регионального минстройкомплекса, строительная готовность объекта уже превышает 75%.

Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

«На объекте задействованы 70 человек, 2 единицы техники. Завершаются кровельные и общестроительные работы, ведутся отделочные работы, ремонт фасада, а также монтаж инженерных систем и благоустройство прилегающей к гимназии территории», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании школы 1968 года постройки, общей площадью 4285 квадратных метров, проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции, канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, благоустроят прилегающую территорию.

Завершить ремонт планируется к началу нового учебного года.