В гимназии № 2 Красногорска продолжается капитальный ремонт

В подмосковном Красногорске продолжается капитальный ремонт гимназии № 2, расположенной на улице Кирова. Специалисты проводят кровельные работы, отделку и утепление фасада, а также монтаж инженерных сетей.

В работах участвуют 68 специалистов. На данный момент стройготовность объекта составляет 47%, сообщила пресс-служба регионального минстройкомплекса.

Ремонтные работы ведутся в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети». Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета.

В здании школы 1968 года постройки, общей площадью 4285 квадратных метров, проведут также внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, закупят новую мебель и оборудование, а также благоустроят прилегающую территорию.

Завершить работы планируют к началу нового учебного года.