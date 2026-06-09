Гимназию № 2 в Красногорске капитально отремонтируют к сентябрю

На улице Кирова в подмосковном Красногорске продолжается капитальный ремонт гимназии № 2. Специалисты занимаются кровлей, отделкой и утеплением фасада, а также монтажом инженерных сетей.

В здании школы 1968 года постройки общей площадью 4 285 квадратных метров проведут кровельные, фасадные и внутренние работы, обустройство входных групп, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, планируется закупить новую мебель и оборудование, а также благоустроить прилегающую территорию.

В работах задействованы 65 специалистов, стройготовность объекта составляет 60%, сообщила во вторник пресс-служба регионального минстройкомплекса. Ремонт ведется в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» национального проекта «Молодежь и дети» за счет средств регионального бюджета.

Завершить работы планируется к началу нового учебного года.