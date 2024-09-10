Музей СВО открыли в гимназии № 15 в Орехово-Зуеве

В гимназии № 15 в Орехово-Зуеве открыли музей, посвященный героям Великой Отечественной войны и СВО. В новой экспозиции представлены личные вещи Героя России Алексея Осокина.

Идею открыть школьный музей с экспонатами из зоны специальной военной операции предложил отец Героя России Алексея Осокина — Николай Осокин. Эту инициативу поддержали директор гимназии № 15 Данила Просвиров, депутат Мособлдумы Эдуард Живцов и администрация округа.

В холле первого этажа установили витрины. На них представлены мундир, берет, погоны, рабочие конспекты и награды Алексея Осокина. Также бойцы одного из батальонов из зоны СВО передали школьному музею знамя.

Отметим, что с начала СВО гимназисты помогают в сборе гуманитарной помощи и пишут письма со словами поддержки на передовую. В прошлом году ребята изготовили более 2,5 тысячи окопных свечей, а также тактические носилки.

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