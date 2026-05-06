В гимназии «Логос» подходит к концу ремонт дошкольного отделения

В здании дошкольного отделения гимназии «Логос» продолжается ремонт. Строители приступили к чистовой внутренней отделке и прокладке инженерных сетей. Фасад здания полностью утеплен, завершается его облицовка декоративной плиткой. Кровля готова, рабочие продолжают монтировать входные группы и эвакуационный выход.

В ближайшее время начнется благоустройство территории. На прогулочных площадках установят малые архитектурные формы с травмобезопасным покрытием. В некоторых помещениях планируется монтаж теплых полов с финишным покрытием из плитки и линолеума. Подрядчик согласовывает цветовые решения для веранд, групповых помещений, музыкального и спортивного залов с родителями.

Все работы планируют завершить 25 июля. 240 воспитанников, которые сейчас находятся в других детских садах Дмитрова, вернутся в обновленное здание, отвечающее современным стандартам безопасности и комфорта. Ремонт проводится в рамках государственной программы Московской области и национального проекта «Семья».