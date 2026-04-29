В гимназии Красногорска обновляют инфраструктуру: капитальный ремонт идет полным ходом

В городе Красногорск продолжается капитальный ремонт начальной школы Гимназии №2. Это долгожданное событие для учеников и их родителей. Обновление проводится в рамках программы «Единая Россия», и уже сейчас заметно, как привычное пространство трансформируется.

На данный момент готовность объекта достигла 35%. Ежедневно около 50 специалистов ведут работы. По словам заместителя председателя Совета депутатов Богдане Андриянова, изменениям подвергнется все: от классов до спортивного зала и пищеблока. Особенное внимание уделяется столовой: ее пространство спроектировано так, чтобы разделить потоки учеников и сделать перемены комфортнее.

Строители подтверждают, что темп выдерживается. Уже завершены черновые полы, активно ведется отделка стен, почти закончена замена окон. К майским праздникам здание планируют полностью остеклить. Параллельно идут фасадные и кровельные работы. Завершить основные этапы рассчитывают к концу июля, чтобы к 1 сентября школа встретила учеников обновленной.

«Мы очень ждем открытия», — говорит мама и сотрудник гимназии Мария Гаврикова. Для детей это не просто возвращение в школу, а возможность начать учебный год в совершенно новом пространстве.

Уже в мае родителям покажут первые готовые классы — как образ будущей школы. К сентябрю здесь появится современная, удобная и продуманная образовательная среда — новая точка притяжения для всего района.