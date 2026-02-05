В гимназии Коломны открылся класс проекта «Математические классы Подмосковья

В гимназии №2 «Квантор» в городе Коломна математика стала не просто школьным предметом, а фундаментом для будущих инженерных и научных профессий. В 2024–2025 учебном году учебное заведение присоединилось к проекту «Математические классы Подмосковья».

Заместитель директора гимназии и учитель математики Светлана Кузнецова отметила, что идея углубленного изучения математики не нова для школы: первые такие классы появились здесь еще в 1992 году. Однако сегодня потребность в них стала особенно острой из-за меняющихся экономических условий и курса на технологическую самостоятельность страны.

Первым участником проекта стал 7-й «М» класс. Его отличает серьезная поддержка социальных и образовательных партнеров, в том числе Фонда развития Физтех-школ. Обучение в классе сразу строится на углубленном уровне по математике и физике, а также включает дополнительные программы.

В этом учебном году гимназия расширила свою математическую линейку: открыты первый и пятый математические классы, продолжает работу седьмой, а десятый инженерный класс также вошел в проект. Все они занимаются по учебным пособиям повышенного уровня сложности с увеличенным количеством часов. Классы работают в формате «Математической школы полного дня», включая занятия по олимпиадной математике и физике, практикумы и информатику.

Отбор в математические классы проходит на конкурсной основе. В прошлом году тестирование на поступление в пятый класс прошли около 150 человек, а средний проходной балл значительно превысил минимальный. Интерес к проекту настолько высок, что родители уже спрашивают об открытии дополнительных параллелей. Обучают детей педагоги высшей категории — эксперты ОГЭ и ЕГЭ, члены жюри олимпиад и математических турниров.