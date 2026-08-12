В гимназии имени Ушинского в Клину завершается капремонт

В первом отделении гимназии имени К. Д. Ушинского в городе Клин завершился капремонт — выполнено 90% работ. Строители наводят порядок и чистоту в классах и других помещениях, доделывают мелкие задачи.

На площади 4,2 тысячи квадратных метров появились современные парты, удобные стулья, яркие стены и новые интерактивные доски. Родители с детьми пришли посмотреть на просторные и яркие классы с узорчатыми тканевыми обоями, санузлы с плиткой под мрамор и навесными унитазами.

Ученица седьмого класса Дарья Кожушко отметила, что гимназия стала намного ярче, просторнее и комфортнее. Она уже десять лет занимается танцами и обрадовалась, что в гимназии обустроили небольшую сцену для творческих и активных учеников. «Я с удовольствием пойду 1 сентября в школу», — подчеркнула Дарья.

Отец первоклассницы Антон Киселев также осмотрел почти каждое помещение и предложил идеи по дальнейшему развитию учреждения. Он отметил, что школа стала гораздо лучше: светлая, красивая, комфортная, а все выполнено с душой и вниманием к деталям.

Ремонтные работы проводятся в рамках государственной программы развития социальной инфраструктуры Подмосковья, национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.