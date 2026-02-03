В гимназии имени Ушинского в Клину проведут капитальный ремонт

В городском округе Клин продолжается капитальный ремонт основного корпуса Гимназии имени Константина Дмитриевича Ушинского. Подрядчик завершил демонтажные работы и готовится приступить к отделке, как сообщила пресс-служба Министерства строительного комплекса Подмосковья.

Ремонт гимназии, построенной в 1964 году, проводится в рамках государственной программы по капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры Московской области в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Здание площадью 4187,9 квадратных метров ожидает обновление фасада и кровли, замена всех инженерных сетей и сантехнического оборудования. Также будут установлены системы видеонаблюдения и пожарной безопасности. Внутренние помещения, включая спортивный зал и пищеблок, также будут отремонтированы. Планируются работы по благоустройству прилегающей территории, установке новой мебели и оборудования.

Открытие обновленной школы запланировано на сентябрь 2026 года.