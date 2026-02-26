В гимназии имени Ушинского начался капремонт

В гимназии имени К. Д. Ушинского в городе Клин стартовал новый этап капитального ремонта. Строители начали возводить межкомнатные перегородки из газоблоков на третьем этаже. После установки перегородок специалисты обработают их грунтовкой и приступят к монтажу маяков, сетки и нанесению штукатурки на новое основание стен.

Параллельно около 25 рабочих занимаются зачисткой потолков от старой штукатурки с помощью пескоструйной установки. Также они прокладывают системы вентиляции и обрабатывают трубы огнезащитной пленкой.

В скором времени строители начнут прокладывать инженерные системы, электрику и водопровод. Полы первого этажа будут засыпаны песком для последующей заливки бетонного основания.

Общая площадь гимназии, построенной в 1964 году, превышает 4 тысячи квадратных метров. Ремонтные работы охватят все помещения, включая спортивный зал и пищеблок. Обновленная и современная гимназия откроется ко Дню знаний.

Ремонт проводится в рамках государственной программы капитального ремонта объектов образования в Подмосковье и национального проекта «Молодежь и дети».