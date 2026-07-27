Гимназию имени Ушинского в Клину отремонтируют к 1 сентября

В гимназии имени К. Д. Ушинского в городе Клин продолжаются ремонтные работы. Здание, площадь которого около 4200 квадратных метров, готово на 75%.

На втором и третьем этажах полностью завершили чистовую отделку кабинетов и технических помещений. В учебных классах установили навесные потолки «Армстронг», а полы залили наливным составом, уложили линолеум и закрепили плинтуса.

Недавно в помещениях поклеили яркие тканевые обои с рисунками. Также смонтировали и подключили новые радиаторы и розетки черного цвета.

На первом этаже бригады завершают шпаклевку небольших помещений и выравнивают швы на потолках. Параллельно на кухне укладывают белую плитку, а в спортивном и концертном залах красят стены и потолки.

Снаружи строители обшивают новые входные группы из профилей и стекла. Фасад полностью утеплили, выровняли и покрыли краской в бежево-зеленых оттенках. Также обновили кровлю на площади 2000 квадратных метров. Сейчас занимаются благоустройством территории: на дорожках уже установили бордюры и уложили асфальт.

На этой неделе начнется сборка и расстановка новой мебели: шкафов, парт, стульев, досок и другого оборудования для качественного и комфортного обучения детей.

Ремонт гимназии проходит в рамках государственной программы социальной инфраструктуры Подмосковья и национального проекта «Молодежь и дети». Открытие планируется первого сентября.