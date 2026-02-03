В гимназии им. Ушинского в Клину стартует новый этап капремонта

В гимназии имени К. Д. Ушинского в городе Клин начинается новый этап капитального ремонта. На данный момент в здании работают пять специалистов, которые занимаются завершением демонтажных работ на трех этажах. Они снимают оставшуюся штукатурку и выравнивают поверхности стен, потолков и пола.

Ранее в здании, построенном в 1964 году и имеющем площадь более четырех тысяч квадратных метров, были демонтированы старые межкомнатные перегородки, а также покрытие полов — плитка и ламинат. Кроме того, были убраны все системы водоснабжения и электропроводка. Планируется, что весной будут заменены отопление и окна, чтобы не останавливать работы в холодное время года.

С 9 февраля подрядчик планирует увеличить количество рабочих до двадцати человек. Они приступят к активной установке новых межкомнатных перегородок из газоблоков, начиная с третьего этажа. Для проведения работ будет задействован подъемник.

Открытие обновленной и современной гимназии запланировано на 1 сентября текущего года. Это станет возможным благодаря государственной программе капитального ремонта образовательных учреждений в Московской области и национальному проекту «Молодежь и дети».