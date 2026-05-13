В гимназии имени Ушинского идет капитальный ремонт

В первом отделении гимназии имени К. Д. Ушинского в городе Клину продолжается капитальный ремонт. На данный момент строители завершили работы на 50%.

На трех этажах возведены стены и перегородки из газоблоков, почти завершена их штукатурка. Кровлю обновили на 70% на площади в 2 тысячи квадратных метров.

На втором и третьем этажах залита полусухая стяжка пола. Новая электропроводка готова на 80%, освещение полностью проведено. Также специалисты проложили новую канализацию и систему отопления.

Снаружи активно возводятся новые входные группы, залито основание под фундамент. Фасад готов на 65%: его утеплили, выровняли и начали окрашивать в бежево-зеленые оттенки.

На этой неделе планируется начать шпаклевку помещений, отделочные работы и монтаж гипсокартона на третьем этаже. На объекте задействовано 73 человека.

Ремонт проводится в рамках государственной программы. Открытие обновленной школы запланировано на 1 сентября.