Педагогическую конференцию провели в гимназии №9 в Электростали

В гимназии №9 городского округа Электросталь прошла педагогическая конференция «Методический автобус». Более 150 учителей из разных уголков Подмосковья собрались, чтобы обменяться опытом и узнать о новых методиках обучения.

Конференцию организовали, чтобы распространить передовой опыт среди учителей и руководителей образовательных учреждений. Клуб «Методический автобус» существует с 2003 года. Его создала Лидия Антонова, бывший министр образования Московской области.

На встрече обсуждались методики проведения уроков и общения с детьми. Особое внимание уделили начальным классам. Директорам напомнили, как формировать спецклассы и организовать уроки для успешного участия в олимпиадах.

Такие встречи особенно важны в преддверии учебного года. Они помогают педагогам получить дополнительную мотивацию и новые идеи. Обмен опытом способствует повышению профессиональных компетенций педагогов и улучшению качества образования в Московской области.