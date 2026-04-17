В гимназии Бронниц обновляют скатную кровлю

В гимназии имени Пушкина в городе Бронницы продолжается капитальный ремонт скатной кровли. Специалисты уже приступили к усилению стропильно-балочной системы.

Строители демонтируют стяжку и утеплитель перекрытий третьего этажа и чердачного помещения. Затем они зачистят и нанесут огнезащиту на металлические элементы кровли. После этого частично раскроют кровлю и приступят к устройству деревянной обрешетки, пароизоляции и профлиста со всеми примыканиями. Главная цель — избежать протечек, которые случались ранее.

Старший производитель работ ООО «Энергия ОМ» Андрей Дряхлов отметил, что строители заменят профлист, наплавляемую гидроизоляцию, утеплитель и сделают новую стяжку по перекрытию третьего этажа.

Также в ходе капремонта заменят крышки парапетов, примыкания, снегозадержатели. Появятся ходовые мостики для обслуживания кровли и кровельные лестницы. На самой верхней части смонтируют кровельные ограждения, молниезащиту и систему обогрева. Кроме того, заменят все водосточные трубы и желоба.

Напомним, кровля гимназии состоит из двух видов — скатная и прямая (плоская). В 2025 году строители уже отремонтировали прямую часть. Сейчас очередь за скатной.

Здание общей площадью 19 578 квадратных метров построено в 2008 году. Проектная мощность — 1080 учащихся, фактическая наполняемость — 1607 детей. Общая площадь кровли — 7511 квадратных метров, из них скатная — 3341 м², плоская — 4170 м².

Проект реализуется в рамках государственной программы Московской области «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» на 2023–2027 годы за счет средств регионального бюджета. Завершат капремонт кровли до 1 сентября 2026 года.