В гимназии Балашихи внедрят обновленный формат медицинских классов

С 1 сентября гимназия № 1 имени Героя РФ А. В. Баландина в городском округе Балашиха начнет работать по новым региональным профстандартам для предпрофессиональных классов. Эти стандарты внедряют по всей Московской области, а гимназия участвовала в их доработке с учетом практики и запросов вузов и работодателей.

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе Елена Вахнина рассказала, что теперь естественно-научный класс официально переименован в медицинский. «Мы выстраиваем четкую структуру взаимодействия между школой, вузами-партнерами и работодателями, — пояснила она. — Наша цель — убрать пробелы: чтобы выпускник не чувствовал себя неуверенно в вузе из-за того, что чего-то недополучил в школе».

Уже сформирован новый учебный план. В медицинских классах будут изучать биологию и химию — по три часа на каждый предмет, плюс один элективный курс и три часа внеурочной деятельности. В этом году в гимназии набрали 10-й медицинский класс (33 ученика) и два 11-х класса — примерно по 25 человек в каждом. Все педагоги имеют высшую квалификационную категорию и прошли профильные курсы по преподаванию углубленных курсов биологии и химии.

Главное изменение — усиление практики. У гимназии есть договоры с перинатальным центром, Балашихинской больницей и Институтом Вернадского. Это позволяет старшеклассникам раз в месяц, а иногда и дважды, посещать перинатальный центр, где им показывают основы оказания первой помощи. Такой подход помогает школьникам осознанно подойти к выбору профессии и сформировать реалистичные ожидания от работы в медицинской сфере.