В «Гав-гав-парке» родились кролики редких пород

В контактном зоопарке «Гав-гав парк», расположенном в поселке «Елочки» городского округа Домодедово, произошло радостное событие — у местных обитателей появилось потомство.

Новыми звездами парка стали малыши редких пород: крольчата-строкачи и рексы. Строкачи привлекают внимание своим гигантским размером и эксклюзивным окрасом, а рексы — плюшевым мехом и высоким интеллектом.

Директор парка Алексей Щетинин сообщил, что о здоровье малышей уже позаботились: все крольчата прошли необходимую вакцинацию против геморрагической болезни. Детеныши активны, здоровы и готовы к общению.

«Гав-гав парк» традиционно остается местом притяжения для семей с детьми. Взрослые и юные посетители с удовольствием приходят познакомиться с пушистыми новоселами, наблюдая за их играми и первыми шагами в большом вольере.