Урбанистическая выставка откроется в Щелкове 5 июня

5 июня в выставочном зале «Галерея», который является подразделением Щелковского историко-художественного музея, стартует концептуальная выставка «Траектория движения». На ней будут представлены работы членов Союза художников России и регионального отделения Московской области, сообщили в Министерстве культуры и туризма региона.

На экспозиции посетители увидят картины художников-живописцев, которые увлечены исследованием темы урбанизации: дорог, индустриального пейзажа, городского ландшафта и ее развития.

Участники проекта «Траектория движения» вдохновлялись работами русских и зарубежных классиков, таких как Александр Дейнека, Георгий Нисский, Юрий Пименов, Уильям Тернер, Джон Констебль и других. При этом каждый автор использует свою индивидуальную оптику и творческий опыт.

Среди участников выставки будут представлены работы Анны Боско, заслуженного художника России Евгения Долгачева, Александра Ивашко, Татьяны Колупаевой, Ольги Корнейчук, Ларисы Кучеренко, Юрия Кучинова, Алексея Миронова, заслуженного художника России Владимира Потемкина, Альберта Солтанова, Анастасии Удовой, Елены Хорошиловой, Екатерины Штуц, Константина Чудного.

Выставка продлится до 18 июля. Подробная информация доступна на сайте Щелковского историко-художественного музея [здесь](https://museum-schel.ru/vystavki-i-sobytij/traektoriya-dvizheniya/?ysclid=mpmocuiyl3519659696).