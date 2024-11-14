Юбилейная выставка «Культурное наследие» откроется в галерее Лобни

В Лобне откроется юбилейная выставка, посвященная 20-летию Художественной галереи. В экспозиции покажут картины, графику и скульптуры, отражающие культурное наследие региона.

На экспозиции будут представлены работы из фонда галереи, а также произведения приглашенных авторов. Это уникальная возможность для жителей и гостей города увидеть произведения искусства, которые отражают богатство и разнообразие культурного наследия нашего региона.

Галерея была основана в Лобне 29 октября 2004 года Владимиром Коробковым, который предложил создать площадку для объединения творческих людей города. За годы своего существования галерея стала важной частью культурной жизни Лобни, предлагая местным художникам и скульпторам уникальные возможности для демонстрации своих работ.

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