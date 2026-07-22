В галерее «Каретный сарай» пройдет встреча, посвященная Константину Горбатову

В Серпуховском историко-художественном музее 25 июля состоится встреча «Краски жизни К. Горбатова». Мероприятие проведут в галерее «Каретный сарай». Оно посвящено жизни и творчеству русского импрессиониста Константина Горбатова, который отмечает 150-летний юбилей в этом году.

Встреча станет частью цикла арт-лекций среди шедевров. Программа мероприятия будет состоять из трех блоков: арт-встречи, посещения выставки «Импрессионизм с русской душой» и мастер-класса по созданию собственной картины в технике «правополушарного» рисования.

Психолог, художник и арт-терапевт Марина Шишорина расскажет гостям о наследии Константина Горбатова и объяснит, почему его называют «русским импрессионистом», хотя сам художник себя таковым не считал. Посетители узнают, почему картина «Подсолнухи» нетипична для Горбатова.

Начало встречи запланировано на 15:30. Возрастное ограничение — 16+.

Подробнее об этом мероприятии можно узнать на сайте Серпуховского историко-художественного музея: https://serpuhov-museum.ru/sobitiya/lektsiya-sredi-shedevrov-kraski-zhizni-konstantina-gorbatova-i-mk-podsolnuhi-s-elementami-pravopolusharnogo-risovaniya/.