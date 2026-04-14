В г. Красноармейске открылась новая платная стоянка

В городском округе Пушкинский, рядом с железнодорожным переездом на проспекте Испытателей, начала работать новая платная стоянка. Она расположена с южной стороны лесопарка «Банный лес» и входит в состав одноименного рекреационного комплекса.

Парковка рассчитана на 40 машино-мест, из которых 10% (4 места) предназначены для автомобилистов с ограниченными возможностями здоровья. Въезд и выезд на территорию регулируются автоматическими шлагбаумами, оснащенными приборами фото- и видеофиксации. Для удобства водителей на площадке установлен стационарный платежный терминал.

Оплатить парковку можно несколькими способами: с помощью специального талона или введя номер автомобиля на цифровом экране терминала. Первые два часа стоянки будут бесплатными, как пояснила руководитель Красноармейского Дворца культуры Татьяна Комарова. «За это время можно неспешно прогуляться по лесопарку или стать участником различных активностей — культурных, развлекательных, спортивных», — отметила она. Если водитель планирует оставить машину на срок более двух часов, ему нужно будет заплатить из расчета 100 рублей за каждый последующий час.