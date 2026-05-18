В Клину откроется новое отделение лицея имени Менделеева к 1 сентября

В г. Клин, по адресу Бородинский проезд, д. 23, активно ведутся работы по подготовке нового отделения лицея им. Менделеева к открытию. Сейчас готовность объекта составляет 50%.

На третьем этаже строители залили полусухую стяжку пола, выровняли стены первым слоем штукатурки и шпатлевки. Они также закрепили полотна стеклохолста для предотвращения появления трещин и укрепления основания стен. Потолки готовы, специалисты частично проводят электрику.

На втором этаже школы завершили оштукатуривание стен, начали малярные работы и наносят стартовую шпатлевку. Параллельно рабочие доделывают стяжку пола и штукатурку в санузлах.

На первом этаже подрядчик заливает бетон на полы и основание будущего крыльца. Обновление стен здесь готово на 92%. Полностью провели и установили сантехнику, канализацию, отопление и электрику.

Снаружи строители вывезли с кровли весь мусор и прочистили вентиляционные шахты. Сейчас укладывают минвату. Фасад выровняли, утеплили каменной ватой, отштукатурили и покрасили декоративной краской в бежево-красных оттенках.

Рядом с лицеем идет благоустройство территории. Рабочие провели геодезические работы, ликвидируют аварийные деревья и строят мини-стадион с беговой дорожкой, футбольным и баскетбольным полями площадью 2697 кв. м.

Всего на объекте работает около 80 человек, задействована специальная техника: экскаватор, фронтальный погрузчик, бобкэт, два самосвала для грунта и песка, высотная вышка, бетонный насос и миксеры.

Открытие нового отделения лицея планируется к 1 сентября благодаря госпрограмме Подмосковья «Строительство и капремонт объектов социнфраструктуры».