В Клину начался капитальный ремонт крыши жилого дома

В городском округе Клин на улице Гагарина, дом 4/10, стартовали работы по капитальному ремонту крыши. Специалисты приступили к демонтажу старых конструкций стропильной системы и вывозят изношенную металлочерепицу. На данный момент работы выполнены на площади 1100 квадратных метров на тридцать процентов.

Параллельно со сносом идет монтаж нового основания крыши, которое не обновлялось с момента постройки дома в 50-х годах. Доски обрабатываются грунтовой пропиткой для защиты от плесени и плотно прибиваются друг к другу. На перекрытии укладывается новый слой утеплителя с пароизоляцией толщиной 200 миллиметров.

Для проведения капитального ремонта используются специализированные инструменты, включая автовышку для погрузки и вывоза мусора на специальный полигон. Завершить ремонт по программе Фонда капитального ремонта подрядчик планирует уже в июле этого года. После этого у жителей четвертого этажа больше не будет проблем с протекающей крышей и наледью зимой.