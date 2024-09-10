Детский сад капитально отремонтировали в Дрезне

После капитального ремонта открылся детский сад при школе № 1 в Дрезне. Здание оборудовали камерами с распознаванием лиц.

Ремонт длился восемь месяцев. За это время в здании обновили фасад, игровые комнаты, спальни, санузлы.

«Были отремонтированы все коммуникации, замена отопительной системы, водоснабжения. Сейчас у нас очень тепло, у нас теплые полы на первом этаже, во всех игровых, во всех спальнях», — отметила директор Дрезненской средней школы № 1 Ирина Дегтярева.

На входе установили домофон с камерой для распознавания лиц и сканером для сотрудников. Также в саду оборудовали сушильные шкафы, которые за 10 минут высушивают вещи и обувь. На кухне появилось новое оборудование, пароконвектомат для сохранения полезных веществ в продуктах и новая посуда. Также закупили современную мебель и игрушки.

«Появились хорошие игровые комплексы, которые позволяют детям развиваться в плане социализации. Дети знакомятся с профессиями. Это позволяет развить воображение, мышление и память. Также есть логопедические группы для детей с нарушением речи. У нас теперь два кабинета логопеда», — рассказала старший воспитатель дошкольного отделения Дрезненской школы № 1 Анна Калинина.

Работы провели в рамках президентской программы капремонта учреждения образования.

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