В фрязинском стационаре растет число успешных операций на верхних конечностях

Во Фрязинском стационаре увеличивается количество успешных операций по исправлению неправильно сросшихся переломов кистей, запястий и предплечий. Процедура позволяет восстановить функции верхних конечностей даже спустя несколько лет после травмы.

Заведующий отделением травматологии Тавриз Аббасов сообщил, что с начала года было проведено около 30 таких вмешательств, и все они были успешными. Пациенты приезжают не только из Фрязина и соседних городов, но и с другого конца Подмосковья.

Операция проводится под местной анестезией и занимает около часа. В сложных случаях она может проходить в несколько этапов. После процедуры пациент остается в стационаре на наблюдение примерно на пять дней.

Команда высококвалифицированных хирургов под руководством Тавриза Аббасова использует методы пластической и реконструктивной хирургии, а также микрохирургические техники для восстановления функций верхних конечностей.

Для получения направления на операцию необходимо обратиться к травматологу в поликлинике по месту проживания. Врач даст необходимые рекомендации и при необходимости выпишет направление.

Из-за высокого спроса администрация больницы планирует выделить еще 10 коек для отделения реконструктивной хирургии. Это позволит помочь большему количеству людей восстановить функции верхних конечностей.