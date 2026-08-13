Во Фрязине прошел мастер-класс для будущих информаторов на выборах

В конференц-зале администрации городского округа Фрязино представители территориальной избирательной комиссии провели мастер-класс для будущих информаторов, которые будут работать на предстоящих выборах в Государственную и Областную думы.

Перед началом официальной части участникам показали сборник фотографий с предыдущих выборов. На снимках были домашние питомцы и душевные жители, приглашающие на чаепитие. Это создало позитивную атмосферу на все время встречи.

Основная задача информаторов — рассказать жителям округа о том, как проголосовать за кандидатов, а также помочь с подачей заявлений на голосование на дому или в электронном формате. Кроме того, они будут помогать обновлять данные о жителях в списках ТИК в случае смены фамилии, места жительства или других паспортных данных.

Информаторы начнут свою работу с 20 августа и будут посещать жителей до 15 сентября. Их легко опознать — у каждого из них будет удостоверение с печатью ТИК, бейджик и специальная униформа.