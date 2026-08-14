Во Фрязине идет реконструкция котельной № 13

Во Фрязине продолжается масштабная реконструкция котельной №13, которая обеспечивает теплом почти 11 тысяч жителей наукограда.

На текущий момент уже установлены четыре новых газовых котла, каждый мощностью 16,5 МВт, и смонтирована часть горелок. Площадка для теплообменников полностью готова, активно идет обвязка котельной трубопроводами.

Помимо обновления оборудования, ведется ремонт самого здания. Рабочие усиливают колонны, готовят проемы под установку новых окон, монтируют вентилируемый фасад и постепенно переходят к отделочным работам.

Первые два котла для подачи тепла в жилые дома и социальные объекты будут запущены 15 сентября, а на полную мощность котельная выйдет через месяц после запуска.