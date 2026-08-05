Участок теплотрассы возле школы № 25 во Фрянове заменят в этом году

В поселке Фряново городского округа Щелково продолжается замена труб горячего водоснабжения и отопления. Специалисты меняют участок теплотрассы возле второго корпуса школы № 25, из-за чего временно перекрыто движение по улице Первомайской.

Масштабное обновление проводится перед отопительным сезоном, чтобы минимизировать риск аварий и прекращения подачи тепла в дома. Всего планируется заменить 1710 метров старых труб центрального отопления и горячей воды.

На данный момент общая готовность составляет более 70%, а завершить работы планируют до конца года.