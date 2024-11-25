Глава Чехова провел встречу со старостами деревень

Глава городского округа Чехов Михаил Собакин встретился со старостами сельских населенных пунктов для обсуждения текущих проблем. Жители деревни Сидориха добились добавления автобусного маршрута, и уже в течение месяца автобусы Мострансавто начнут ходить в населенный пункт.

Кроме того, по просьбе жителей деревни Пикалово, будет организован школьный автобус, который будет возить детей в Новобытовскую школу. Маршрут уже утвержден, в ближайшее время ожидается поставка автобуса. Также на встрече обсуждали другие вопросы, такие как улучшение дорожной инфраструктуры, установка уличного освещения, создание детских и спортивных площадок, обустройство тропинок и контейнерных площадок, чистка прудов и благоустройство территорий.

Глава округа отметил, что все эти вопросы будут тщательно проработаны. Встречи с сельскими старостами будут проводиться регулярно — каждый третий четверг месяца. Для получения консультаций по актуальным вопросам жители могут обращаться в территориальные отделы.

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