В финале Кубка России по велоспорту представительницы Подмосковья взяли 2 медали

В финале Кубка России по велосипедному спорту в дисциплине маунтинбайк представительницы Московской области завоевали золотую и бронзовую медали. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

В соревнованиях по дисциплине «кросс-кантри гонка с выбыванием» среди женщин лучший результат показала Александра Ушакова (Химки). Она заняла первое место и завоевала золотую медаль. Третье место заняла Ангелина Судакова из Долгопрудного.

Финал Кубка России по велоспорту МТБ проходил с 4 по 6 апреля 2026 года в селе Архипо-Осиповка Краснодарского края в рамках федеральной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов.

