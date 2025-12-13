В финале Битвы Роботов на ринге схлестнулись машины из Фрязина и Балашихи

В первом бое Финала Битвы Роботов в Москве победил участник из Фрязина

В первом бое Битвы Роботов на ринг вышли мини-машины «PinkPong 2» и «PiP», которыми управляли участники из Подмосковья. Соревнования проходили в столице — в кинопарке «Москино».

Розовым плоским роботом «PiP» управлял оператор команды SOLARBOT из Балашихи, а длинной серой машиной «PinkPong 2» — группа 2ФМ из Фрязина.

«Малыши как всегда рубятся, и делают это неплохо», — отметил комментатор во время битвы.

Бой продлился меньше четырех минуты. После нескольких ударов, от которых летели искры, победу одержал «PinkPong 2».

«Не знаю, все ли успели реализовать ребята, но, по-моему, было очень круто», — отметил комментатор соревнований.

Подмосковье в Финале Битвы Роботов представили три команды. В отборочных соревнованиях принимали участие 112 групп со всего мира, но до заключительного этапа дошли только 32 самых сильных коллектива.

В битвах принимают участие как крупные роботы весом до 110 килограммов, так и мини-версии до 1,5 килограмма.